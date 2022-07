Carlos Martingo: "Tínhamos colocado como objetivo ser campeões europeus"

Selecionador nacional de sub-20 de andebol falou a O JOGO sobre a competição em que Portugal, apenas pela segunda vez em 13 edições, conseguiu uma medalha de prata.

Depois da emotiva final de domingo, em que Portugal perdeu com a Espanha e ficou com a medalha de prata do Campeonato da Europa de andebol de sub-20, todo o staff se reuniu num jantar. "Julgo que toda a gente estava com o mesmo sentimento. Por um lado de alegria, por termos chegado à final de um Europeu, mas por outro de tristeza, porque o podíamos ter ganho", disse Carlos Martingo a O JOGO.