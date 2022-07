Carlos Martingo: "Contrariamente ao que tem sido, a chave da nossa vitória foi a defesa"

Declarações do lateral Kiko Costa e do selecionador Carlos Martingo, após o Portugal-Noruega (35-26), a contar para a segunda jornada do Europeu de sub-20 e que valeu a passagem da Seleção Nacional à Main Round

Kiko Costa, sobre a vitória: "Esperávamos que fosse um jogo difícil e foi, mas estamos muito felizes com a nossa performance. Sabemos que jogos europeus nunca são fáceis e que se ganhássemos este jogo passávamos ao Main Round".

Fator que fez a diferença? "Foi na defesa, acho que o Rêma esteve excelente na baliza, depois sempre que fomos para o ataque conseguimos concretizar os golos e foi aí o clique".

Espanha: "Sabemos que é um jogo muito difícil, a Espanha também teve resultados grandes, com vitórias por dez, nove, teremos que entrar com tudo para vencer".

Individualmente, como classificas a tua prestação? "Só tenho de agradecer à minha equipa porque sem eles não teria conseguido este prémio [MVP do jogo] e agora é continuar porque estamos ao mais alto nível".

Carlos Martingo, análise ao jogo: "Acho que não foi o jogo mais bem conseguido da nossa parte no ataque, perdemos bolas que não são normais nesta equipa mas hoje, contrariamente ao que tem sido, a chave da nossa vitória foi a defesa, quer o Gabriel quer o Miguel estiveram excelentes no centro da defesa, assim como o Rêma. A verdade é que nunca estivemos atrás do resultado, exceto nos primeiros minutos. Nunca perdemos o controlo do jogo e, quando não se joga bem, como jogámos hoje, e ganhamos por nove de uma maneira inequívoca, acho que isso é um bom sinal para esta equipa".

Isto perante uma equipa em que o andebol tem grande tradição... "Sim, é verdade que a Noruega é uma grande escola de andebol que dispensa comentários, esta geração já no último Europeu não teve uma classificação condizente com o valor que demonstraram hoje, também não trouxeram alguns dos melhores jogadores, mas isso não é um problema nosso. A verdade é que, independentemente dos jogadores que estão no outro lado, conseguimos apresentar uma equipa muito difícil de bater para qualquer adversário".

Espanha: "O primeiro objetivo intermédio era conseguir o apuramento para a Main Round, isso foi concretizado. Agora o nosso objetivo é ir para a Main Round com pontos e isso passa por ganhar o jogo no domingo e é isso que tentaremos fazer. Se tivermos uma prestação defensiva como tivemos hoje, estaremos bem mais perto de ganhar a Espanha".