Carlos Martingo: "Clássico com o Benfica? Que o jogo se decida no campo"

Adjunto da equipa de andebol diz a O JOGO que "o FC Porto é sempre favorito". Admite que "o Benfica é difícil" e pede "arbitragem isenta".

A três dias de o FC Porto receber o Benfica, em jogo da 8.ª jornada do Campeonato do Placard Andebol 1, Carlos Martingo, treinador-adjunto dos azuis e brancos, falou do clássico do Dragão Arena e apelou a uma arbitragem imaculada.

"Esperamos que a decisão, deste e de todos os jogos, passe por uma arbitragem isenta. Principalmente em alguns jogos importantes, num passado recente, o grupo sentiu-se um pouco melindrado com certas decisões. Esperamos que já neste sábado tenhamos boas decisões e que o jogo se decida no campo. Não estamos a pedir para sermos beneficiados, apenas para serem justos", explanou o técnico, lembrando a possibilidade da "inclusão das novas tecnologias, que em alguns campeonatos já existem, e poderiam ser um upgrade para a arbitragem".