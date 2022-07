Carlos Martingo após vitória na estreia: "O primeiro jogo pode sempre ser atípico"

Portugal entrou esta quinta-feira a vencer no Europeu de andebol de sub-20, com um triunfo por 41-31 sobre a Polónia.

Primeiro jogo do Europeu: "O primeiro jogo pode sempre ser atípico. A seleção polaca era provavelmente a seleção da qual tínhamos menos informações, portanto estava um pouco expectante em relação ao que poderíamos encontrar."

Análise: "No geral julgo que fizemos um bom jogo, tivemos alguns momentos com menos intensidade principalmente a nível defensivo mas acho que o jogo nunca teve fora do nosso controlo. O balanço é plenamente positivo e estamos todos contentes por ter ganho hoje com uma boa exibição no geral, isso foi o mais importante."

Primeiro passo dado rumo ao objetivo: "O nosso principal objetivo para já é passar à main round, se possível com pontos. Vamos trabalhar nisso, amanhã já temos jogo outra vez. Hoje ainda vamos recuperar, amanhã preparamos o jogo e vamos tentar ganhar amanhã [com a Noruega] e no próximo jogo com Espanha."