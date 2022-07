Carlos Martingo: a chave para a final e a principal característica da seleção portuguesa

Redação com Lusa

Declarações de Carlos Martingo, selecionador da formação sub-20 de Portugal, após o triunfo sobre a Suécia por 25-24 nas meias-finais e consequente apuramento para a final do Europeu do escalão.

Análise: "Primeiro que tudo, foi uma partida de alto nível. Nem sempre muito bem jogada, mas com uma intensidade incrível de ambos os lados. A Suécia causou-nos muitos problemas e mostrou que é uma grande equipa. Conseguimos vencer e mostrámos que também somos uma grande equipa. Tivemos um apoio fantástico, hoje, neste pavilhão. Nos momentos difíceis, o público de Matosinhos ajudou-nos a superá-los. Estamos muito contentes, mas queremos mais um bocadinho. Defensivamente, estivemos bem. Provavelmente, durante mais tempo na primeira parte do que na segunda, mas estivemos bem, com o Diogo Rêma a ajudar-nos mais uma vez."

Final com a Espanha: "A chave do jogo passará por Portugal conseguir travar o contra-ataque da Espanha e a respetiva segunda vaga. Se o conseguirmos fazer, estaremos mais perto de ganhar. Como os resultados demonstram, são equipas muito equilibradas. Espero que, mais uma vez, o público nos ajude mais um bocado. Iremos recuperar e pensar na Espanha, mas agora temos, pelo menos, três ou quatro horas para festejar."

Grande espírito: "Ao longo do seu crescimento, e não só neste Campeonato da Europa, a equipa mostrou sempre um grande espírito. Todos passamos bons momentos quando estamos juntos e nos divertimos juntos. Quando o conseguimos fazer nos treinos, também conseguimos fazer nos jogos. Acho que essa é a nossa principal característica. Esta equipa entra em campo com uma enorme alegria, sem medo de ninguém e para ganhar todos os jogos."