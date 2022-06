Capitão do Barcelona chama o lesionado Luís Frade para levantar a Champions

Luís Frade, pivô português do Barcelona, está a recuperar de uma lesão grave (rotura de ligamentos do joelho direito) e, por isso, não jogou, naturalmente, a final da Liga dos Campeões de andebol, frente ao Vive Kielce. No entanto, o ex-Sporting festejou o título com os companheiros de equipa e foi o segundo a levantar o troféu, convidado pelo capitão Gonzalo Pérez de Vargas. Veja o vídeo abaixo.

O Barcelona bateu o Vive Kielce no desempate por livres de sete metros (32-32, 5-3 gp) na final da Liga dos Campeões de andebol.

Este foi segundo título consecutivo do conjunto catalão, que conta com o pivô português Luís Frade no plantel. Trata-se do 11.º título europeu do Barça.