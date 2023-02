Capitão da seleção de andebol da Turquia e filho morrem na sequência do sismo

Cemal Kütahya, capitão da seleção de andebol da Turquia, e o filho Çinar, de cinco anos, não sobreviveram ao sismo.

É uma notícia trágica para o mundo do andebol. Cemal Kütahya, capitão da seleção masculina da Turquia, e o filho, Çinar Kütahya, morreram na sequência do terramoto que assolou aquele país.

O andebolista tinha 32 anos e jogava no Hatay, SK. O filho tinha apenas cinco anos. Foram encontrados debaixo dos escombros da casa onde viviam, em Antáquia, Hatay, uma das regiões mais afetadas pelo sismo.

A esposa de Cemal, Pelin Kütahya, grávida de quatro meses, bem como a sogra, Nurten Mutlu, continuam desaparecidas.

O funeral acontecerá na quarta-feira.

O lateral direito turco jogou também no BB Ankaraspor, no Beykoz Belediyesi SK, no CSU Suceava (Roménia) e no Al Shamal (Catar).