Capdeville renova: "Chegou a altura de fazer o mesmo pelo Benfica"

"Estou agradecido pelo que o Benfica fez por mim. Chegou a altura de fazer o mesmo pelo clube", afirmou o guarda-redes do andebol do emblema encarnado.

O guarda-redes internacional português Gustavo Capdeville ficará ligado ao andebol do Benfica por mais quatro épocas, depois de renovar contrato até 2026", informou esta segunda-feira o clube lisboeta.

"O Benfica sempre me deu todas as condições para ser o atleta que sou hoje, acho que tenho demonstrado isso. Estou agradecido por isso, pelo que o Benfica fez por mim. Chegou a altura de fazer o mesmo pelo Benfica, alcançando títulos e continuando na nossa casa. Estou muito feliz com esta renovação", disse o jogador, em declarações à BTV.

No Benfica desde 2009/10, ainda nos infantis, o guardião fez todo o percurso até aos seniores no emblema encarnado, com uma interrupção de duas épocas em 2017/18 e 2018/19, num empréstimo ao Madeira SAD.

"Quando cheguei ao Benfica era uma criança, um menino, chegar aos seniores era um sonho. Aqui, sempre me ensinaram que podemos sonhar e alcançar, foi o que consegui. Mas nunca pensei chegar onde estou hoje. Tenho feito a minha carreira aos poucos, tanto no Benfica como na seleção nacional", lembrou o jogador.

No percurso, o guarda-redes destacou a recente conquista da Liga Europeia, que tornou o ano incrível.

"Alcançámos algo que dificilmente algum clube [português] conseguirá, a conquista de uma EHF European League ou Liga dos Campeões. É mesmo muito difícil, mas o Benfica está habituado a fazer coisas extraordinárias, mais uma vez conseguimos todos juntos e da forma como nós fizemos", sublinhou Capdeville.