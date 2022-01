Capdeville não esquece Quintana: a camisola e o olhar para o céu a cada defesa

O guarda-redes da Seleção Nacional de andebol e do Benfica, Gustavo Capdeville, volta a destacar todo o sentimento que guarda por Quintana, falecido a 21 de fevereiro de 2021

Olhar para o céu após as defesas: "Às vezes é intuitivo, sinto tanto o momento e a defesa e agradeço lá para cima às pessoas que me ajudaram. Principalmente o Alfredo [Quintana], que sempre me ajudou muito. Tudo o que sou hoje, devo-lhe muito. Ele está sempre comigo e faz parte das defesas, das vitórias e das derrotas. Agradeço-lhe muito por isso. Jogo sempre com a camisola dele, é um amuleto da sorte."

Sentimento forte: "Significa que eu não caminho sozinho, caminho eu e ele. Ele partiu muito cedo, ainda tinha muito para dar a Portugal, ao FC Porto e ao andebol mundial. Ele partiu e eu sinto que vou ter de fazer o nosso percurso juntos: eu e ele. Sempre me ajudou muito e faço isto por mim e por ele. Já que ele não consegue vir ao pavilhão, eu trago-o sempre comigo. Toda a gente sabe que que aprendi muito com ele. Sempre o disse: agradeço-lhe muito pelo que sou hoje e pelo guarda-redes que me tornei."