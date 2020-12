Campeã França e Noruega disputam final do europeu de andebol feminino

Também no domingo, Dinamarca e Croácia vão lutar pela medalha de bronze.

França, campeã em título, e Noruega vão disputar no domingo a final do Campeonato da Europa de andebol feminino, após derrotarem a Croácia (30-19) e a anfitriã Dinamarca (27-24), respetivamente, nas meias-finais.

Na cidade dinamarquesa de Herning, frente à equipa dos Balcãs, as gaulesas tiveram uma missão relativamente fácil, principalmente no primeiro tempo (15-5), em que apenas consentiram cinco golos, permitindo um equilibro nos segundos 30 minutos. Alexandra Lacrabere, Estelle Minko, Grace Deuna e Kalidiatou Niakate, cada uma com quatro remates certeiros, estiveram em evidência nas atuais campeãs.

Na outra "meia", Nora Mork (seis golos) liderou a Noruega, que se retirou da organização conjunta com a Dinamarca, a pouco mais de duas semanas do início do torneio, invocando razões de saúde pública, motivadas pela pandemia de covid-19.

Se ao intervalo tudo corria de feição às dinamarquesas (13-19), na segunda parte o rumo inverteu-se a favor da Noruega e o resultado só não foi mais dilatado, devido às 12 defesas de Sandra Toft.

No encontro de atribuição do quinto lugar, arbitrado pela dupla portuguesa Marta Sá e Vânia Sá, a Rússia superou os Países Baixos por 33-27, com Polina Vedekhina a destacar-se nas vencedoras (seis golos em setes remates), enquanto no lado holandês Lois Abbingh foi a melhor marcadora da sua equipa e do encontro, com 10.

