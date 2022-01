Câmaras ocultas encontradas em balneário feminino de equipa alemã de andebol

Ex-funcionário do TuS Metzingen, cuja identidade não foi revelada, é o principal suspeito da polícia alemã, que abriu uma investigação ao caso

Foram encontradas duas câmaras ocultas no interior do balneário do TuS Metzingen, terceiro classificado do campeonato alemão de andebol feminino. A polícia alemã já abriu uma investigação ao caso, com um ex-funcionário do clube a ser o principal suspeito até ao momento, informou o clube esta sexta-feira através de um comunicado.

O treinador do clube, Ferenc Rott rapidamente pronunciou-se sobre o escândalo, condenando veementemente o sucedido e deixado palavras de apreço às jogadoras, que terão demonstrado vontade de regressar imediatamente à competição.

"Este ato repugnante é apenas chocante e nos atingiu muito. Discutimos este incidente intensamente com a equipe e estou muito impressionado com as nossos jogadoras, que se uniram tão fortemente e decidiram juntas jogar o jogo contra o Bietigheim. Não vamos deixar que algo assim nos derrube - e o fato de o clube querer voltar a jogar andebol imediatamente é um sinal muito forte. Durante este período difícil, recebemos muito apoio da polícia, da associação e de outras equipas. Isso ajuda, é claro, e agradecemos por isso", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais do Metzingen.

A Bundesliga de andebol feminino também já reagiu ao incidente, com os responsáveis a admitirem terem ficado "chocados" com a descoberta e a condenarem o que apelidaram de um "comportamento lamentável".

Esta é a segunda vez que são encontradas câmaras ocultas em balneários de andebol feminino, com o HL Buchholz 08-Rosengarten a ter sido alvo de um incidente semelhante em 2021, quando três câmaras foram descobertas no balneário das jogadoras, um caso que também se encontra sob investigaçã da polícia alemã.