CA Leça nunca parou e usou as tecnologias: andebol de formação voltou com alegria

Leceiras voltaram na segunda-feira aos treinos, no espaço verde da Quinta da Conceição, mas, através da plataforma zoom, mantiveram o trabalho.

"Tenho a noção de que no desporto tem havido muitas desistências. Mas a realidade do nosso clube não é essa, temos cinco/seis apenas", surpreendeu Paula Prata, presidente do CA Leça (CALE), durante a visita de O JOGO à Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, onde decorreu o primeiro treino do clube após o desconfinamento.

"O segredo é que nós somos uma família, a família calense e a proximidade entre dirigentes, treinadores, atletas e pais é fundamental quando se fala em formação e essa realidade manteve-se, mesmo sem a presença física", disse, admitindo ainda que "não foi fácil aguentar um ano sem treinos", explicando: "Começamos como se fosse uma época normal, fizemos inscrições de todos os atletas, começamos a fazer os treinos com todas as regras que foram estipuladas, mas a normalidade acabou e deixou de haver o que eles tanto gostavam de fazer, jogar andebol".

A alegria era vibrante, própria de miúdos ao poderem voltar a fazer o que mais gostam. O CA Leça é um exemplo incrível na formação e, num país que perdeu 150 mil jovens atletas, "o CALE perdeu cinco ou seis"

Porém, Paula Prata sublinhou que tem "uma excelente equipa técnica, os treinadores nunca desistiram, nunca deixaram de estar em contacto com os atletas e fizeram trabalho virtual com os miúdos", revelando mesmo que "o Diogo Oliveira [formado no CA Leça e a jogar no Shur, da Suíça], a Soraia Lopes [joga em Espanha], pessoas que são referências para eles também ajudaram com treinos virtuais". Sónia Santos, coordenadora da formação, admitiu: "Fomos apelando à imaginação, aproveitamos o Mundial para ver e falar sobre o jogo, mas falta-lhes o treino em si, porque eles querem é jogar. E falta-lhes o golo".

