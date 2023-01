Boa notícia para Portugal: Suécia já está nos "quartos" do Mundial

Portugal, que tem vantagem no desempate a três, terá pelo menos de pontuar com a Suécia.

França e Espanha, no Grupo I, e Suécia, no II, garantiram esta sexta-feira a qualificação para os quartos de final do Mundial de andebol, para os quais Portugal, após a vitória sobre Cabo Verde, continua na luta.

A seleção portuguesa venceu Cabo Verde, por 35-23, sob o olhar atento do primeiro-ministro António Costa, presente na bancada da Scandinavium Arena, em Gotemburgo, e vai lutar pela qualificação no derradeiro jogo com a coanfitriã Suécia.

Para segurar a segunda posição do Grupo II, caso as seleções da Islândia e da Hungria vençam os derradeiros jogos, com Brasil e Cabo Verde, respetivamente, Portugal, que tem vantagem no desempate a três, terá pelo menos de pontuar com a Suécia.

A campeã europeia Suécia venceu por 35-30 a Islândia e segue invicta na liderança do Grupo II, com oito pontos, que lhe confere o apuramento para os quartos de final, quando lhe falta ainda defrontar no domingo Portugal, segundo, com cinco.

A Hungria, orientada pelo treinador do Benfica Chema Rodriguez, quase deixou escapar a vitória frente ao Brasil, que operou duas reviravoltas no marcador, mas com um triunfo por 28-25 conquistou os dois pontos e encostou à Islândia, terceira, com quatro, no quarto lugar, ainda com aspirações.

Mais uma vez, o guarda-redes magiar Roland Mikler, com uma defesa crucial nos últimos minutos, foi decisivo para o desenrolar do resultado, que acabou com todas as possibilidades de uma surpresa do Brasil, quinto com três pontos.

A seleção de Cabo Verde, constituída maioritariamente por jogadores a atuar em Portugal, que chegou à fase principal com uma vitória histórica - a primeira num Mundial - sobre o Uruguai (33-25), e que lhe valeu a terceira posição do Grupo C, ocupa o sexto e último lugar do Grupo II, ainda sem qualquer ponto.