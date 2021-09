Acordo torna ainda a Betano no novo "betting sponsor do FC Porto"

A Betano é o novo patrocinador principal da equipa de andebol do FC Porto, tendo o acordo sido anunciado esta terça-feira. Acordo torna igualmente a Betano "betting sponsor" do clube azul e branco.

A propósito do acordo, Rui Lousa, Administrador da Porto Comercial revela ter sido "um entendimento fácil, porque havia uma grande vontade das duas partes em fechar este acordo. Estamos muito satisfeitos por ter a Betano como Betting Sponsor e o nosso desejo é que esta seja uma boa parceria para todos."



Panos Konstantopoulos, CMO da Kaizen Gaming, empresa-mãe da Betano, por seu lado, disse: "Estamos muito entusiasmados por poder anunciar a nossa parceria com o FC Porto, um dos clubes mais históricos da Europa, com inúmeros troféus a nível nacional e europeu. Estamos ansiosos por começar a trabalhar com este grande clube e, tal como fazemos com todos os nossos parceiros, planearmos uma série de iniciativas sociais. Este acordo de patrocínio marca, mais uma vez, a importância do mercado português para a Kaizen Gaming."