Benfica vence dérbi mas Sporting confirma segundo lugar

Os encarnados receberam e venceram este sábado o Sporting, por 34-32. Veja os resultados da 29.ª jornada e classificação da liga portuguesa de andebol, já conquistada pelo FC Porto.

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Sporting, por 34-32, em jogo da 29.ª jornada do campeonato nacional de andebol, numa partida empolgante, mas cujo resultado é insuficiente para os encarnados poderem ainda sonhar com o segundo lugar.

Com esta vitória, por dois golos de diferença, o Benfica passou a somar 78 pontos na liga, no terceiro lugar da classificação, podendo terminar a época com os mesmos pontos do rival lisboeta, que se impôs na primeira volta por 31-29.

Contudo, o Sporting já garantiu o segundo lugar, pois, mesmo que perca com o Águas Santas, na última jornada, e o Benfica termine com os mesmos pontos, a equipa de Rui Silva marcou mais golos na Luz do que os "encarnados' no pavilhão João Rocha.

Do lado do Benfica, o alemão Ole Rahmel e Petar Djordjic, com 10 e 11 golos, respetivamente, foram os que mais contribuíram para o acerto ofensivo, enquanto do lado leonino destacou-se Pedro Valdés, com seis golos, e Francisco Tavares, com sete.

O jogo entrou nos cinco minutos finais empatado a 30 golos e sem que nenhuma das equipas conseguisse fugir no marcador. Pressionado a ganhar para ainda chegar ao segundo lugar, o Benfica foi mais assertivo e fechou o jogo com os dois golos de vantagem, com o último golo a ser marcado já depois da buzina, num livre direto espetacular da autoria de Petar Djordjic.

Jogo no Pavilhão N.º 2 da Luz, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 34-32.

Ao intervalo: 17-17.

Sob a arbitragem de Daniel Freitas e César Carvalho, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (34): Sergey Hernández, Mahamadou Keita (2), Bélone Moreira (1), Paulo Moreno (6), Ole Rahmel (10), Francisco Pereira e Djordjic (11). Jogaram ainda: Gustavo Capdeville, Matic Suholeznik (1), Nyokas (1), Arnau Garcia, Lazar Kukic (1) e Pedro Loureiro (1).

Treinador: Chema Rodriguez.

Sporting (32): Manuel Gaspar, Pedro Valdes (6), Doroshchuk (1), Francisco Tavares (7), Salvador Salvador (4), Schongarth (2) e Tomislav Spruk. Jogaram ainda: Matevz Skok, Carlos Ruesga (1), Edmilson Araújo (1), Tiago Rocha (4), Bingo (3), Joel Ribeiro (1) e Dukic (2).

Treinador: Rui Silva.

Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 5-4 (10), 8-8 (15), 10-13 (20), 13-15 (25), 17-17 (intervalo), 17-19 (35), 20-21 (40), 24-23 (45), 27-28 (50), 30-30 (55) e 34-32 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

Quinta-feira, 27 maio

Boavista - FC Porto, 31-46

Sábado, 29 maio

Benfica - Sporting, 34-32

Maia-ISMAI - Madeira SAD, 16:45

ABC/UMinho - Sanjoanense, 17:30

FC Gaia - Vitória de Setúbal, 18:00

Avanca - Boa Hora, 18:00

Águas Santas - Sporting da Horta, 18:00

Póvoa - Belenenses, 19:00

Classificação: J V E D Gm-Gs P

1. FC Porto 29 29 - - 1024-699 87

2. Sporting 29 26 - 3 892-704 81

3. Benfica 29 25 - 4 886-717 79

4. Águas Santas 28 20 1 7 839-771 69

5. Belenenses 28 17 3 8 781-757 65

6. Madeira SAD 28 13 5 10 767-762 59

7. Póvoa 28 13 3 12 675-697 57

8. Maia-ISMAI 28 10 3 15 650-715 51

9. ABC/UMinho 28 10 2 16 740-752 50

10. Sporting Horta 28 7 6 15 712-760 48

11. Avanca 28 10 - 18 714-746 48

12. Vitória Setúbal 28 9 1 18 691-782 47

13. FC Gaia 28 8 2 18 704-768 46

14. Boa Hora 28 6 3 19 654-749 43

15. Sanjoanense 28 4 3 21 674-827 39

16. Boavista 29 3 - 26 685-882 35

Programa da 30.ª jornada:

Quarta-feira, 2 junho

Boa Hora - Póvoa, 20:00

Madeira SAD - Avanca, 20:00

Sanjoanense - Maia-ISMAI, 20:00

Vitória de Setúbal - ABC/UMinho, 20:00

FC Porto - FC Gaia, 20:00

Sporting da Horta - Boavista, 20:00

Sporting - Águas Santas, 20:00

Belenenses - Benfica, 20:00