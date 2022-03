Benfica vence Nantes e garante segundo lugar do grupo B na Liga Europeia

Redação com Lusa

Já com a passagem aos oitavos-de-final garantida, Benfica e Nantes, em igualdade pontual no segundo lugar, lutavam pela vice-liderança isolada.

O Benfica garantiu esta terça-feira o segundo lugar do grupo B da Liga Europeia de andebol, ao receber e vencer os franceses do Nantes, por 31-30, graças a um golo de Lazar Kukic, a 11 segundos do final.

Já com a passagem aos oitavos-de-final garantida, Benfica e Nantes, em igualdade pontual no segundo lugar, lutavam pela vice-liderança isolada, importante para o cruzamento do adversário na fase seguinte. Quis a sorte que os encarnados o conseguissem.

Para além disso, este jogo da 10.ª e última jornada do grupo B teve a particularidade de colocar frente a frente os treinadores espanhóis Chema Rodriguez (Benfica) e Alberto Enterríos (Nantes) companheiros de equipa durante cinco temporadas, quatro delas no Ciudad Real, que depois deu origem ao CB Atlético Madrid.

Jogo realizado no Pavilhão nº 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Nantes, 31-30.

Ao intervalo: 15-16.

Sob a arbitragem dos lituanos Vaidas Mazeika e Mindaugas Gatelis, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica (31): Sergey Hernández, Jonas Kallman (5), Alexis Borges (4), Ole Rahmel (8), Lazar Kukic (6), Rogério Moraes (2) e Petar Djordjic (4). Jogaram ainda: Belone Moreira (1), Paulo Moreno (1) e Luciano da Silva.

Treinador: Chema Rodríguez.

Nantes (30): Emil Nielsen, Thibaud Briet (3), Linus Persson (3), Valero Rivera (4), Dragan Pechmalbec (5), Aymeric Minne (5) e David Balaguer (2). Jogaram ainda: Mickael Robin, Alexandre Cavalcanti (3), Ruben Marchan, Pedro Portela (1), Kiril Lazarov (3), Théo Monar (1), Guénolé Gaillard e Lucas Breteche.

Treinador: Alberto Enterríos.

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.