Benfica vence na visita ao Restelo

Partida da 10.ª ronda do Campeonato Placard

O Benfica superou este sábado o Belenenses, por 29-33, na 10.ª jornada do Campeonato Placard, que tem como prato forte o clássico entre Sporting e FC Porto, este domingo (18h30).



Apesar das diferenças de soluções, as águias e os azuis do Restelo andaram sempre colados no marcador até bem perto do final da primeira parte. Depois de um tempo técnico do Belenenses, Paulo Moreno colocou os encarnados com dois golos de vantagem pela primeira vez (14-16) e Demis Grigoras aumentou, aproveitando uma perda de bola rival.



Os anfitriões quebraram com essa primeira fuga e a formação da Luz aproveitou para distanciar-se ainda mais na segunda metade à boleia de Belone Moreira.



Com tudo decidido, o Benfica acabou por relaxar, consentindo uma aproximação adversária e ficando em branco nos últimos cinco minutos, sendo esse um aspeto negativo da visita ao Restelo.