Benfica vence na Madeira com sofrimento e cola-se ao Sporting

Encarnados, que foram para o intervalo a ganhar por cinco, consentiram um parcial de 6-0 quase a acabar o jogo. Souberam recompor-se.

O Benfica venceu o Madeira SAD, por 27-31, em jogo que se encontrava em atraso da 17.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1. Com este triunfo, os encarnados passam a somar os mesmos pontos do Sporting (73), com ambos os emblemas a três do líder, o FC Porto.

Com um pavilhão completamente cheio, os homens de Chema Rodriguez chegaram ao intervalo a vencer por cinco bolas, com Gustavo Capdeville muito bem na baliza. Na segunda parte, depois dos lisboetas terem alcançado a maior vantagem (19-25), o Madeira SAD, que deu uma excelente réplica, fez um parcial de 6-0 e empatou a 25, isto já a menos de seis minutos do final. O técnico espanhol pediu um time-out, falou aos atletas e as águias garantiram a vitória.

Para Paulo Fidalgo, mesmo tendo saído derrotado, este foi um jogo marcante, uma vez que foi o 501.º da carreira profissional, iniciada em 2007/08, já no Madeira SAD. De resto, para além dos insulares, apenas foi selecionador nacional de sub-20. "Este vai ser o jogo referência para o início de uma nova vida técnica para mim. Tem a ver com uma grande chama do Madeira SAD que se está criar, ainda hoje [ontem] se viu um pavilhão completamente cheio e uma grande partida do Madeira SAD", disse o técnico minhoto.