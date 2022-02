Benfica vence e interrompe série impressionante do FC Porto

Emblema encarnado triunfou por 36-33, em jogo em atraso da 13.ª jornada do campeonato.

O Benfica recebeu e venceu este domingo o FC Porto, por 36-33, em jogo em atraso da 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol, interrompendo uma série impressionante dos "dragões" nas competições nacionais.

O emblema azul e branco, que não perdia há 84 jogos nas provas portuguesas - tendo só um empate pelo meio -, até chegou ao intervalo a vencer, 14-15, mas uma segunda parte forte das "águias" permitiu o triunfo dos comandados de Chema Rodríguez.

A última derrota do FC Porto nas competições nacionais havia sido precisamente frente ao Benfica, em casa (31-34), a 29 de maio de 2019, na 10.ª e última jornada da fase final do campeonato, quando já era campeão.

O benfiquista Lazar Kukic, com nove golos, foi o melhor marcador da partida. Iturriza, do FC Porto, foi o melhor do FC Porto, com oito.