Benfica vence Cocks de forma categórica na Liga Europeia

Redação com Lusa

Com cinco jornadas da fase de grupos disputadas, e outras tantas por disputar, o Benfica segue agora na liderança do grupo B, com oito pontos

O Benfica recebeu e venceu o Riihimaen Cocks, da Finlândia, por 37-23, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol, e subiu à liderança do grupo B, com oito pontos.

O grande destaque na equipa encarnada foi o alemão Ole Rahmel, que com uma eficácia acima da média faturou por 13 vezes em 14 remates.

Jogo no Pavilhão N.º 2 da Luz, em Lisboa.

Benfica - Riihimaen Cocks, 37-23.

Ao intervalo: 17-12.

Sob a arbitragem de Francesco Simone (Ita) e Pietro Monitillo (Ita), as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica (37): Sergey Hernández, Jonas Kallman (4), Alexis Borges (1), Ole Rahmel (13), Lazar Kukic (2), Tadej Kljun e Djordjic (3). Jogaram ainda: Paulo Moreno (1), Grigoras (2), Belone Moreira (2), Rogério Ferreira (5), Arnau (4), Luciano da Silva e Kiko.

Treinador: Chema Rodriguez.

- Cocks (23): Adrian Tenghea, Srdjan Mijatovic (1), Teemu Tamminen (9), Josip Buljubasic, Yury Lukyanchuk, Rony Syrjala (1) e Basaric (6). Jogaram ainda: Ozgur Sarak, Djordje Djekic (1), Sandro Samardzic, Teimuraz Orjonikidze (3), Onur Ersin (1), Bojan Zupanjac (1) e Vitalii Shitsko.

Treinador: Kekki Kaj.

Marcha do marcador: 2-0 (05 minutos), 6-2 (10), 9-4 (15), 10-6 (20), 11-9 (25), 17-12 (intervalo), 19-13 (35), 21-15 (40), 25-16 (45), 29-19 (50), 33-20 (55) e 37-23 (resultado final).

Assistência: Cerca de 300 espectadores.