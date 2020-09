Benfica vence Águas Santas na abertura do campeonato

Encarnados derrotaram os maiatos por 26-22

Não foi nada fácil, apesar dos quatro golos à maior, a vitória do Benfica, ontem, sobre o Águas Santas, no encontro que abriu o Campeonato Placard de 2020/21.

Apenas aos 47 minutos os homens do espanhol Chema Rodriguez passaram para a frente no marcador, com um golo de Paulo Moreno, que fez o 17-16.

Até então, foram os comandados de José António Silva, que mandaram, tendo tido, em várias ocasiões três golos à maior.

No entanto, desde o golo do capitão que o Benfica não mais largou o comando e somou os primeiros três pontos na prova.

Lazak Kukic, com seis golos e Moreno, com cinco, foram os melhores marcadores do Benfica. Pelo Águas Santas brilhou Pedro Seabra, com sete golos.