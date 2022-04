Benfica tem internacional espanhol "praticamente fechado" como reforço

Ander Izquierdo a caminho do Benfica

Andebolista Ander Izquierdo é central/lateral-esquerdo e joga no Helvetia Anaitasuna.

Ander Izquierdo, espanhol natural de Pamplona, de apenas 21 anos, está praticamente garantido como reforço do Benfica para as próximas temporadas. A notícia foi avançada pelo "Diário Leonés" e, fonte do Benfica, disse a O JOGO que "o negócio está praticamente fechado".

Ander Izquierdo, de 1,92 metros, é internacional por Espanha (13 jogos e 24 golos), sendo um jogador com boa capacidade de remate exterior. A contratação deste espanhol é para colmatar a saída de Lazar Kukic, internacional sérvio que se ligou ao Meshkov Brest, da Bielorrússia, clube do qual está a tentar a desvinculação por causa da guerra naquela região. Caso a consiga, o destino será o Dínamo de Bucareste, em ambos os casos com propostas irrecusáveis.

Este meia-distância está a cumprir a quarta temporada no Helvetia Anaitasuna, com números bastante interessantes em 2020/21 e este ano: médias de 4,75 e 5,17 golos por jogo.