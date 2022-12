Benfica-Sporting esgotado à hora do futebol: "Para os benfiquistas, primeiro está o Benfica"

Clássico de andebol joga-se este sábado, com o apito inicial ao mesmo tempo do Marrocos-Portugal.

O Benfica-Sporting, jogo grande da 12.ª jornada do Campeonato Placard, e terceiro entre os candidatos ao título - à oitava jornada o FC Porto recebeu e venceu os encarnados, por 33-29; e, à décima, leões e dragões empataram a 29 no João Rocha - já teve desentendimentos, relativos ao horário da partida, que o Benfica tentou mudar. Esgrimidos argumentos, o encontro vai mesmo ter início à hora marcada originalmente (15h00), coincidindo com a partida da Seleção Nacional de futebol, de acesso às meias-finais do Mundial do Catar.

Benfica tentou mudar o horário, mas não houve entendimento com o Sporting e o clássico será mesmo às 15 horas. O novo episódio na luta pelo título tem um dado inesperado: só restavam 59 bilhetes!

"Aos que acreditam que por não alterar a hora do jogo os benfiquistas não estarão presentes, vamos mostrar que estão errados e teremos o seu apoio e ânimo. Para os benfiquistas, primeiro está o Benfica e depois o resto", disse Chema Rodriguez, treinador do encarnados, "seguro de que o pavilhão estará cheio". A bilheteira online do Benfica dava-lhe ontem razão, pois só estavam por vender 59 ingressos. Isto descontando os 150 para os adeptos do Sporting. "Creio que estamos mais competitivos. Quando nos defrontámos na Supertaça ainda estávamos no começo", referiu Chema sobre um jogo ganho após dois prolongamentos (45-43), concluindo: "Melhorámos em todas as incorporações que tivemos, na adaptação ao jogo. Vai ser tão bonito e competitivo como foi a Supertaça, esperemos que com o mesmo resultado".

O capitão Salvador Salvador foi a voz do Sporting. "Foi um mês de novembro complicado, sempre com jogos às terças e sábados. Mas a equipa está confiante, conseguimos agora uma vitória fora para a European League, o que não conseguíamos há algum tempo. Além disso, é um dérbi e estes jogos motivam qualquer um", disse o lateral, assegurando estar a sua equipa "preparada". "Trabalhámos bastante para ir à Luz ganhar e é isso que queremos", assegurou.

Num dia com seis jogos, também o V. Setúbal-FC Porto e o U. Maia-Belenenses vão coincidir com o futebol. Nas restantes modalidades coletivas, todos os encontros foram marcados para mais tarde.