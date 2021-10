Benfica soma a segunda vitória na Liga Europeia com Dkordjic e Rahmel em foco

Depois da vitória na Alemanha, frente ao Lemgo, os encarnados derrotaram esta terça-feira, na Luz, o Medvedi

Dois jogos de fase de grupos da Liga Europeia de andebol e outras tantas vitórias para o Benfica - tal qual como o Sporting, que, igualmente esta terça-feira, mas mais cedo, conseguiu o mesmo.

Desta vez, após a grande vitória na Alemanha sobre o Lemgo, as águias receberam e venceram os russos do Medvedi, por 38-35, com o sérvio Petar Dkordjic e o alemão Ole Rahmel em destaque, com 10 e 11 golos respetivamente.

O Benfica dominou o encontro praticamente desde o início, tendo tido vantagens mais largas do que aquela com que terminou a partida, estando assim na liderança, a par do GOG, deste grupo B.