Benfica "rouba" central ao Kielce

Polacos queriam israelita Yoav Lumbroso, do Limoges. Ponta Stiven Valencia é outra aposta.

A notícia chegou da Polónia e, a confirmar-se, será mais um sinal dos novos tempos do andebol europeu: Yoav Lumbroso, central israelita de 22 anos, que o Kielce comprara no ano passado ao francês Limoges, e se deveria transferir no final desta época, deverá ser jogador do Benfica, que está perto do acordo com o gigante polaco. Stiven Valencia, ponta-esquerda islandês de origem colombiana, também de 22 anos, poderá ser outro reforço encarnado.

O Benfica, que na próxima época será orientado por Jota González, atual treinador adjunto do PSG, prepara uma verdadeira revolução no plantel e O JOGO já havia anunciado as contratações de Miguel Sánchez-Migallón, internacional espanhol que é sobretudo um defensor e vem do Kielce, Filip Taleski, lateral-esquerdo do Vardar, e Miguel Baptista, jovem central do Águas Santas.

Lumbroso, conhecido do futuro técnico por estar há três épocas no campeonato francês - sempre no Limoges, mas a primeira delas por empréstimo do PSG -, sempre se destacou por compensar a baixa estatura (1,72 metros) com a facilidade de passe e penetração nas defesas. Fez 105 golos na época passada, mas em dezembro foi operado a um menisco e ainda não regressou. O Kielce, que lhe oferecera um contrato de quatro épocas, terá aceite a mudança para o Benfica.

Quanto a Stiven Tobar Valencia, ponta de eficácia invulgar, já foi dado há um mês como estando prestes a trocar o Valur pelo Benfica, o que ainda carece de confirmação, até porque entretanto surgiu o interesse do húngaro Veszprém.