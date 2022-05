Benfica está na corrida à organização da final-four da Liga Europeia

Decisão não está tomada, mas os encarnados já demonstraram esse interesse à Federação Europeia de Andebol (EHF).

A final-four da Liga Europeia de andebol, a segunda prova de clubes mais importante do mundo, à qual o Benfica acedeu esta terça-feira, após empatar na Eslovénia com o Gorenje Velenje a 27 golos e beneficiando dos sete de vantagem que trazia da primeira mão (36-29), na Luz, poderá vir a ter lugar em Lisboa, no Altice Arena.

O Benfica já havia demonstrado esse interesse junto da Federação Europeia de Andebol (EHF), mas a decisão ainda não está tomada, devendo a mesmo ser oficializada nos próximos dias pelo organismo que tutela a modalidade na Europa.

Recorde-se que a final-four será nos dias 28 e 29 deste mês.