Benfica perde em casa na Liga Europeia

Encarnados somaram a terceira derrota nos últimos quatro jogos entre Liga Europeia e Campeonato Placard Andebol 1

O Benfica perdeu esta sexta-feira, por 25-33, na Luz, frente ao GOG, em encontro referente à quarta jornada do grupo B da Liga Europeia de andebol.

Esta foi a primeira derrota das águas na competição, uma vez que contava por vitórias as três partidas anteriores.

Porém, entre Liga Europeia e Campeonato Placard Andebol 1, os encarnados estão a passar uma péssima fase, sendo esta a terceira derrota nas quatro últimas partidas: 27-30, em casa, com o Sporting; 32-29, em Setúbal, com o Vitória, e estes 25-33 com os campeões da Dinamarca. O único triunfo nesta serie complicada foi em casa do Cocks, da Finlândia, por 32-37.