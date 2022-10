Benfica perde e vai discutir o sétimo lugar no Mundial de clubes

Redação com Lusa

O Benfica perdeu este sábado diante dos sauditas do Al Khaleej por 35-32, na disputa do quinto ao oitavo lugares do Mundial de clubes de andebol, a decorrer em Dammam, na Arábia Saudita.

Depois de falhar o acesso às meias-finais na quinta-feira, face à derrota tangencial com a formação egípcia do Al Ahly (29-28), os encarnados voltaram a perder, agora por três golos de diferença.

A equipa comanda por Chema Rodríguez chegou ao intervalo em vantagem (16-15) e no segundo tempo esteve a comandar o encontro com três golos a seu favor (20-17).

Contudo, acabou por permitir ao adversário a recuperação e, consequentemente, liderança no marcador, que não mais largou até final.

No lado encarnado, o sérvio Petar Djordjic foi o jogador em maior evidência, por culpa dos oito golos, com o alemão Ole Rahmel (cinco) a ser o segundo melhor marcador da equipa lusa.

No domingo, o Benfica vai discutir o sétimo lugar frente aos brasileiros do Taubaté.