Benfica oficializa a contratação de jovem lateral esloveno

Kljun, nascido em 2001, chegou à Luz oriundo do RK Celje e vai experienciar o andebol estrangeiro pela primeira vez

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contração, a título definitivo, do jovem lateral-direito esloveno Tadej Kljun, de apenas 20 anos de idade, para integrar o plantel encarnado de andebol a partir da próxima temporada desportiva.

O clube lisboeta, que não especificou a duração do contrato, refere que a oficialização do negócio ocorreu "após terem sido cumpridas todas as formalidades burocráticas referentes à transferência" do atleta oriundo do RK Celje, que manifestou ambição de águia ao peito.

"Nunca imaginei vir para cá. Aos poucos, estou a aprender algumas coisas. Gosto muito do clube, da cidade de Lisboa, as pessoas aqui são muito simpáticas. Tenho grandes expectativas, quero vencer o Campeonato e chegar longe nas competições europeias", afirmou Kljun, em declarações aos meios do Benfica.

O lateral-direito, que está fora do andebol da Eslovénia "pela primeira vez", caracterizou-se como "um jogador rápido, alto, rematador" e admitiu que necessita de evoluir o porte físico, prometendo empenho. "Tenho de trabalhar a questão do meu peso, mas aos poucos vou conseguir. Sou muito trabalhador e dou o meu melhor para ajudar a equipa", analisou.