Benfica, já apurado, perde na Dinamarca na fase de grupos da Liga Europeia

O apuramento para a ronda seguinte foi confirmado graças a um triunfo autoritário perante o Chekhovskiye Medvedi (32-27), na Rússia, clube que na segunda-feira ficou automaticamente impedido de competir na "poule", face à invasão militar dos russos à Ucrânia.

O Benfica saiu esta terça-feira derrotado da Dinamarca, após ser ultrapassado pelo GOG (39-38), em jogo da nona jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol, na qual os "encarnados" já tinham presença assegurada na ronda seguinte.

Esta terça-feira, na Phönix Tag Arena, em Gudme, os "encarnados" não conseguiram impor-se, ainda que, durante a primeira parte, tenha chegado a liderar por dois tentos de diferença (11-9), insuficiente para chegar ao intervalo no comando, que pertencia aos nórdicos (20-18).

Após o descanso, o GOG esteve com o conforto com seis golos no placard, em cinco ocasiões, mas adormeceu na reta final e as "águias" ainda acreditaram, quando atingiram o 28-28, desfeito num dos últimos lances da partida.

No lado português, o central sérvio Lazar Kukic, com sete disparos certeiros, e o lateral romeno Demis Grigoras, com seis, foram os atletas em evidência, enquanto no GOG, o central Simon Pytlick (nove) foi o melhor artilheiro da equipa e do desafio.

Quando falta disputar uma jornada, os dinamarqueses lideram a poule B com 15 pontos, mais dois do que o Benfica (segundo), que na derradeira ronda recebe os franceses do Nantes, terceiros, com 11.