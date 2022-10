Benfica inicia defesa da Liga Europeia de andebol com triunfo

O Sporting também venceu, o Águas Santas perdeu

O Benfica, atual detentor do troféu, e o Sporting entraram hoje a vencer na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol, enquanto o Águas Santas foi derrotado na visita a Espanha.

A jogar fora, o Benfica, que na época passada venceu a prova e está a defender o ceptro conquistado, triunfou frente aos eslovacos do Tatran Presov por 29-25, num jogo em que os 'encarnados' já venciam ao intervalo por 15-9, com a ligeira recuperação do adversário no segundo tempo a não colocar em causa o triunfo da equipa lusa.

Na equipa do Benfica, o sérvio Petar Djordjic foi o jogador em destaque, com 10 golos apontados, bem apoiado pelos cinco tentos do alemão Ole Rahmel. Do lado da equipa eslovaca, Luka Urban foi o melhor marcador, com cinco golos marcados.

No Grupo A, o Benfica está na frente, juntamente com os alemães do Göppingen e os franceses do Montpellier, todos com dois pontos somados.

Já o Sporting teve mais dificuldade na receção aos austríacos do Alpla, com os 'leões' a conseguirem um triunfo pela margem mínima, por 31-30, numa partida marcada pelo equilíbrio e que ao intervalo registava um empate 18-18.

Nos 'verde e brancos', o jovem Francisco Costa foi o melhor marcador, com sete golos apontados, com o espanhol Josep Folques a anotar seis tentos, enquanto pela equipa do Alpla esteve em destaque Ivan Horvat, que foi o melhor marcador do jogo com oito golos.

Com este resultado, o Sporting somou os primeiros dois pontos no Grupo C, tal como os espanhóis do Granollers e os croatas do Nexe, todos na frente.

Sorte diferente teve o Águas santas, que foi derrotado na visita aos espanhóis do Bidasoa Irun por 35-26, num jogo em que ao intervalo já perdia por 16-13. No segundo tempo, a equipa da casa acentuou a sua superioridade e conseguiu um triunfo folgado.

Iñaki Echepare, Dariel Rivera e Asier Marcos, todos com seis golos, estiveram em destaque na equipa espanhola, enquanto João Furtado e João Gomes foram os melhores marcadores do Águas Santas, ambos com quatro tentos.

No Grupo D, o Bidasoa Irun está na frente com dois pontos, juntamente com os alemães do Füchse Berlim e os dinamarqueses do Skanderborg-Aarhus, enquanto a equipa portuguesa não soma qualquer ponto.