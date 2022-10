Benfica entra da melhor forma no Mundial de clubes de andebol

Triunfo das águias esta quarta-feira frente ao Mudhar.

O Benfica estreou-se esta quarta-feira com uma vitória no Mundial de clubes de andebol, na Arábia Saudita, ao vencer os anfitriões do Mudhar, por 39-27, na segunda jornada do Grupo B.

Em Dammam, os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 14-10, num encontro em que o alemão Ole Rahmel foi o melhor marcador, com nove golos.

Na quinta-feira, na terceira e última jornada, o Benfica defronta os egípcios do Al Ahly, que também venceram o Mudhar (36-30) na primeira ronda, bastando-lhe um empate para garantir o primeiro lugar da poule e o apuramento para as meias-finais.