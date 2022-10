Benfica e Sporting são os únicos só com vitórias no campeonato de andebol

Leandro Semedo para uma ofensiva do ABC

Águias venceram em Braga um ABC que se apresentava igualmente 100% vitorioso e os leões receberam e ganharam ao Santo Tirso.

À partida para esta sexta jornada do Campeonato Placard Andebol 1 havia três equipas totalmente vitoriosas: Benfica, Sporting e ABC. Agora, após os primeiros seis de sete jogos - o FC Porto recebe o Póvoa Andebol este domingo, às 18 horas - , apenas os dois grandes de Lisboa mantém tal estatuto,

É que o Benfica, com uma exibição soberba do guarda-redes Sergey Hernandez, contornou com enorme facilidade os bracarenses, tendo ganho por 23-36. Hernandez jogou 40 minutos, fez 17 defesas, sofreu apenas 12 golos, alcançando 58% de eficácia. Dizem os entendidos na matéria que, 40%, num guarda-redes, é já muito bom...

O Sporting recebeu o recém-.promovido Académico de Viseu e venceu por 39-19.

Destaque ainda para a vitória do Marítimo sobre o Águas Santas, com 12 golos de Délcio Pina, e para o primeiro triunfo do Avanca de Ljubomir Obradovic esta época, na deslocação ao U. Maia.

Resultados:

ABC-Benfica, 23-36

Belenenses-Santo Tirso, 37-25

U. Maia-Avanca, 26-28

V. Setúbal-FC Gaia, 30-28

Marítimo-Águas Santas, 32-30

Sporting-Ac, Viseu, 39-19

FC Porto-Póvoa Andebol (domingo, 18h00)

Classificação:

1.º Sporting, 6 jogos, 18 pontos

2.º Benfica. 6, 18

3.º ABC, 6, 16

4.º Águas Santas, 6, 14

5.º Belenenses, 6, 13

6.º Marítimo, 6, 13

7.º FC Porto, 5, 13

8.º Póvoa Andebol, 5, 11

9.º V. Setúbal, 6, 10

10.º FC Gaia, 6, 10

11.º Avanca, 6, 8

12.º U. Maia, 6, 6

13.º Santo Tirso, 5, 5

14.º Ac. Viseu, 5, 5