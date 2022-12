Benfica e Sporting terminam dérbi empatados

Partida da 12.ª jornada do Campeonato Placard

O Benfica e Sporting terminaram empatados a 27 no dérbi da 12.ª jornada do Campeonato Placard.

Os leões mantêm-se assim sem derrotas no campeonato - também empataram no clássico com o FC Porto -, somando 34 pontos, menos dois do que os dragões, que têm mais um jogo.

Os encarnados são terceiros com 33 pontos.