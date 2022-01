Benfica e Sporting estavam atentos, mas FC Porto segura André Sousa

André Sousa joga no Águas Santas, por empréstimo

Andebolista faz 20 anos em março, joga no Águas Santas e é o melhor marcador do Campeonato Placard. Estava em final de contrato, mas já renovou com os bicampeões.

É um dos jovens jogadores portugueses mais cobiçados, mas o FC Porto já garantiu a continuidade de André Sousa, central de 19 anos - fará 20 no dia 3 de março - que estava em final de contrato e representa, por empréstimo, o Águas Santas. Na temporada anterior, na mesma condição, esteve no Avanca.

Benfica e Sporting, rivais dos azuis e brancos, estavam atentos à situação do atleta, tendo até corrido o boato de que André Sousa já se teria comprometido com os encarnados. Tal não é verdade e, sabe O JOGO, o central vai continuar a representar os dragões e terá lugar garantido no plantel de Magnus Andersson em 2022/23.