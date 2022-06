Benfica e Colégio de Gaia na final da Taça de Portugal de andebol feminino

Redação com Lusa

O Benfica e o Colégio de Gaia apuraram-se este sábado para a final da Taça de Portugal de andebol feminino, marcada para as 16h00 de domingo, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Campeãs nacionais em 2021/22, com um registo de 25 vitórias e um empate em 26 jornadas, a última das quais no fim de semana anterior, as encarnadas vão tentar a "dobradinha" após terem derrotado o Alavarium por 28-26, na primeira meia-final.

Depois da igualdade a 14 golos ao intervalo, a formação benfiquista criou uma vantagem de três golos a meio da segunda parte (25-22), decisiva para se impor ao conjunto aveirense, terceiro no campeonato recém-terminado.

Já o Colégio de Gaia, quinto classificado do campeonato 2021/22, derrotou o Clube de Andebol de Leça, 11.º, por 28-23, na segunda meia-final.

As gaienses viraram a desvantagem inicial de 4-2 ainda na primeira parte e chegaram ao intervalo na frente, por 14-10, mantendo a dianteira do marcador na segunda metade do desafio.

O vencedor da final de domingo sucederá ao Madeira SAD como detentor da Taça de Portugal de andebol feminino.