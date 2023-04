Benfica: duas saídas e internacional macedónio a caminho

Filip Taleski (com a bola), lateral-esquerdo do Vardar, está a caminho do Benfica

Encarnados continuam a preparar o plantel que irá ser comandado em 2023/24 por Jota González, o novo treinador, espanhol, adjunto no PSG

O Benfica está no mercado para reforçar a primeira linha da equipa de andebol, mais concretamente a posição de lateral-esquerdo, e o internacional macedónio Filip Taleski é quem nesta altura está melhor colocado para ingressar nos encarnados. Ou seja, depois de Rui Miguel Baptista, central do Águas Santas de 21 anos que já tem tudo acertado, faltando apenas assinar o respetivo contrato com os da Luz, o elenco que será comandado pelo espanhol Jota González, ainda técnico-adjunto do PSG, continua a ser construído com todo o cuidado.

Leandro Semedo, mesmo tendo contrato, não deve ter lugar no plantel da próxima época - tal como o ponta Carlos Martins - e Filip Taleski, lateral-esquerdo do Vardar, está praticamente fechado.

Taleski tem 27 anos, mede dois metros e joga há três temporadas no RK Vardar - histórico emblema macedónio, campeão europeu em 2016/17 e 2018/19, vencedor de 16 campeonatos, 15 taças, três supertaças e ainda cinco SEHA ligas (competição com clubes da Bielorrússia, China, Croácia, Hungria, Macedónia do Norte, Rússia, Sérvia, Eslováquia e Ucrânia).

O atirador começou a carreira no Metalurg Skopje, tendo também passado três campanhas na Alemanha, as duas primeiras no Rhein-Neckar Lowen e uma no Balingen. Em 2021/22, este meia-distância fez 194 golos em 55 jogos, mas na presente época tem tido mais dificuldade.

Também de saídas se está a tratar no seio da equipa de andebol do Benfica e, nesse sentido, ao que O JOGO apurou, Leandro Semedo e Carlos Martins, mesmo tendo contrato, deverão deixar o plantel encarnado.