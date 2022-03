Benfica derrotado pelo Fenix Toulouse na primeira mão dos oitavos da Liga Europeia

Segunda mão está agendada para 5 de abril e treinador encarnado acredita na reviravolta.

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Fenix Toulouse, por 34-38, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia, numa partida realizada no Palais des Sports André-Brouat, em Toulouse, França.

As águias até tiveram uma entrada positiva na partida, chegando ao intervalo com uma vantagem de três golos (20-17), mas o adversário conseguiu consumar a reviravolta no segundo tempo, fechando o encontro com quatro golos de vantagem.

Petar Djordjic, com 13 golos, foi o melhor marcador da partida.

A segunda mão dos oitavos de final está marcada para dia 5 de abril, às 19h45, no Pavilhão Fidelidade, na Luz. Antes do decisivo embate, o Benfica recebe o Boa-Hora na 22ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.

Segundo Chema Rodríguez, treinador do Benfica, "as equipas francesas são muito duras, mas são quatro golos que confiamos conseguir recuperar".