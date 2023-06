Benfica contrata guarda-redes dinamarquês

Mike Jensen jogava no Magdeburgo, da Alemanha.

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Mike Jensen, guarda-redes dinamarquês de 28 anos que representava o Magdeburgo, da Alemanha.

"Tenho muitos objetivos, quero conquistar muitas coisas, por isso vou fazer tudo o que puder para ajudar o Benfica e para alcançar mais objetivos e mais títulos", referiu o vencedor de dois Mundiais de Clubes e uma Liga dos Campeões.

Mike Jensen acredita numa "grande época" em 2023/24 e define como "um guarda-redes com muita emoção". "Gosto de celebrar quando defendo e quando marcamos. Gosto de me juntar e envolver com os fãs e criar um bom ambiente no pavilhão", atirou, em declarações aos meios oficiais dos encarnados.