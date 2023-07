Benfica conhece adversária na Taça Europeia de andebol

As "águias", bicampeãs nacionais, começam por receber o SC Ferlach, em 23 ou 24 de setembro, e jogam fora a 30 de setembro ou um de outubro, numa eliminatória em que os 32 vencedores se apuram para os 16 avos de final

O campeão Benfica vai estrear-se na Taça Europeia feminina de andebol de 2023/24 com as austríacas do SC Ferlach, determinou esta terça-feira o sorteio da segunda eliminatória da competição, que envolveu mais quatro equipas portuguesas.

Entre as 64 equipas desta fase, o Madeira SAD, a equipa portuguesa com melhor desempenho na última época - ao chegar aos quartos-de-final da competição -, também defrontará uma formação austríaca, no caso o MGA Fivers, e igualmente com estreia em casa.

O Colégio Gaia também se estreia no seu recinto, diante das islandesas do ÍBV, que o Madeira SAD eliminou na última época, bem como o 1.º de Maio, a começar no seu recinto, frente às kosovares do Istogu.

A Academia de Andebol de São Pedro de Sul é a única das cinco a começar fora, numa eliminatória em que visita as turcas do Yalikavak SK (23/24 de setembro), sendo o segundo jogo no seu pavilhão, também em 30 de setembro ou um de outubro.

A competição decorrerá em eliminatórias a duas mãos, até à final, em maio do próximo ano.