Benfica com pesada derrota frente ao Flensburgo na Liga Europeia

Benfica jogou primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia com o Flensburgo

Encarnados têm a missão quase impossível de virar uma desvantagem de 13 golos, na segunda mão

O Benfica perdeu esta terça-feira com o Flensburgo, na Luz, por 26-39, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia. Assim, o detentor do troféu, conquistado em maio do ano passado contra outra equipa alemã (Magdeburgo), está em risco de ficar pelo caminho.

A segunda mão está agendada para a próxima terça-feira, na Alemanha.

No encontro de hoje, o objetivo dos encarnados passou rapidamente a ser minimizar os estragos para ir para o segundo duelo com algum alento, já que apenas marcaram três golos nos primeiros 15 minutos.

A formação da Luz teve sucessivas perdas de bola e desperdícios no ataque, apanhando também um gigante Benjamin Buric na baliza (19 defesas).

Na ofensiva alemã, Emil Jakobsen foi uma autêntica dor de cabeça para os anfitriões. Quando o dinamarquês colocou o marcador nos 10 de diferença (7-17), Chema Rodriguez parou o encontro pela segunda vez, mas pouco se alterou, tanto no momento, como na segunda parte. A exceção foi o maior acerto de Demis Grigoras e as defesas de Gustavo Capdeville (nove defesas). Só que o mal já estava feito.