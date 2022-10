Benfica com Montpellier e Frisch Auf Göppingen na Liga Europeia de andebol

Além dos franceses e dos alemães, o Benfica irá ainda defrontar os campeões suíços ​​​​​​​Kadetten Schaffhausen, os eslovacos do TATRAN Presov e os estreantes húngaros do Fejer B.A.L-Veszprem, num grupo que deverá ser renhido na luta pelos quatro primeiros lugares.

O Benfica, detentor do troféu, vai defrontar Montpellier HB e Frisch Auf Göppingen, por duas vezes campeões europeus, entre os no Grupo A da Liga Europeia de andebol, ditou o sorteio esta quinta-feira realizado em Viena.

Além dos franceses e dos alemães, o Benfica irá ainda defrontar os campeões suíços Kadetten Schaffhausen, os eslovacos do TATRAN Presov e os estreantes húngaros do Fejer B.A.L-Veszprem, num grupo que deverá ser renhido na luta pelos quatro primeiros lugares.

O Sporting, que com o Águas Santas se juntou ao Benfica na fase de grupos da Liga Europeia, ficou integrado no Grupo C, com Skjern Handbold (Dinamarca), Granollers (Espanha), Balatonfüredi KSE (Hungria), RK Nexe (Croácia) e Alpla HC Hard (Áustria).

O RK Nexe terminou no quarto lugar a última edição da Liga Europeia, que o Benfica conquistou na final disputada com os alemães do SC Magdeburgo (40-39), em Lisboa, e é um dos adversários a ter em conta pelos "leões", juntamente com o Skjern e Granollers.

O estreante Águas Santas integra o Grupo D, com o colosso alemão Füchse Berlim, por duas vezes vencedor da prova (2017/18 e 2014/15), o Bidasoa Irun (Espanha), o HC Eurofarm Pelister (Macedónia), o HC Motor (Ucrânia) e o Skanderborg-Aarhus (Dinamarca).

O Grupo B é composto pelo SG Flensburg-Handewitt (Alemanha), que se sagrou campeão europeu em 2014 e venceu a segunda prova mais importante da EHF em 1997, PAUC (França), Ystads IF (Suécia), Valor (Islândia), IT Benidorm (Espanha) e FTC (Hungria).

A fase de grupos da Liga Europeia conta com quatro grupos de seis equipas e começa em 25 de outubro com a realização da primeira das 10 jornadas da fase regular.

As quatro equipas mais bem classificadas de cada um dos quatro grupos apuram-se para os oitavos de final, a disputar a duas mãos, em 21 e 28 de março de 2023.

Grupo A:

Benfica (Por)

Kadetten Schaffhausen (Sui)

TATRAN Presov (Svq)

Frisch Auf Göppingen (Ale)

Montpellier HB (Fra)

Fejer B.A.L-Veszprem (Hun)

Grupo B:

PAUC Handebol (Fra)

Ystads IF (Sue)

Valor (Isl)

SG Flensburg-Handewitt (Ale)

TM Benidorm (Esp)

FTC (Hun)

Grupo C:

Skjern Handbold (Din)

Fraikin BM. Granollers (Esp)

Balatonfüredi KSE (Hun)

Sporting (Por)

RK Nexe (Cro)

Alpla HC Hard (Aut)

Grupo D:

Füchse Berlin (Ale)

HC Eurofarm Pelister (Mkd)

Motor HC (Ing)

Bidasoa Irún (Esp)

Skanderborg-Aarhus (Din)

Águas Santas (Por)