"Benfica com desvantagem de 13 golos? Esta não é a diferença real das equipas"

Redação com Lusa

Declarações de Gustavo Capdeville, guarda-redes encarnado, após o Benfica-Flensburgo (26-39), jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europeia de andebol.

Como explica uma derrota destas? "Correu tudo mal. Sabíamos da qualidade do Flensburgo e que, se tivéssemos momentos de desconcentração, eles vinham para cima de nós com toda a força. Foi o que aconteceu no início e tivemos atrás o tempo todo".

Primeira parte deitou tudo a perder... "Não era esta a primeira parte que queríamos dar aos adeptos. Achamos que esta não é a diferença real das equipas. Temos de seguir em frente. Temos uma boa equipa, foi um jogo menos conseguido. Levaram uma grande vantagem, mas temos de ter a cabeça levantada".