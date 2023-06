Benfica apresenta novo treinador no andebol: "Gosto de ganhar tudo"

Jota González com Fernando Tavares, vice-presidente para as modalidades, e o presidente Rui Costa

Jota González trabalhou no PSG nas últimas épocas.

Jota González, treinador espanhol de 51 anos, foi esta sexta-feira apresentado como novo treinador da equipa de andebol do Benfica. Nas últimas cinco épocas desempenhou o papel de adjunto no PSG.

"Estou encantado por ingressar no Benfica, precisava disto, de um clube importante, que tem feito as coisas muito bem nos últimos anos. Venho com a mesma máxima, de lutar por todos os títulos. Mas não chegam só as palavras, há que demonstrá-lo diariamente. Creio que vamos fazer uma equipa competitiva e há que lutar por todos os títulos", afirmou.

"O andebol está a crescer muito em Portugal, vemos que as equipas têm conseguido ter muito bons resultados a nível europeu e a Liga portuguesa também tem subido de nível. É um bom momento para vir para cá, num momento de crescimento", indicou.

Jota González mostrou ainda uma tremenda ambição. "Sou um treinador ambicioso, que gosta de ganhar tudo. Penso que sou um treinador muito trabalhador, preocupo-me bastante com os detalhes. É importante saber o que fazer e quando fazer contra todos os rivais. O meu estilo é de muito trabalho e de trabalhar ao mínimo detalhe", realçou.