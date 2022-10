Benfica aponta às meias-finais da Super Globe: "Se o fizermos, vai ser histórico"

Redação com Lusa

Chema Rodriguez, treinador encarnado, quer entrar com o pé direito na IHF Super Globe, diante dos sauditas do Mudhar, e assegurar um apuramento "histórico" para as meias-finais da prova.

A equipa de andebol do Benfica inicia na quarta-feira, frente ao anfitrião Mudhar, uma inédita participação no IHF Super Globe, na Arábia Saudita, e o treinador Chema Rodriguez quer "fazer história" e alcançar as meias-finais.

"Participarmos nesta competição é algo extraordinário. É a primeira vez que uma equipa portuguesa está presente nesta prova, o que é demonstrativo do grande feito que alcançámos na época passada", disse Chema Rodríguez aos canais de comunicação do clube.

O triunfo na Liga Europeia de 2021/22 abriu a porta à participação dos encarnados na 15.ª edição do IHF Super Globe, que conta com os melhores emblemas europeus, sul-americanos, africanos, asiáticos e da Oceânia.

O Benfica está integrado no grupo B, com a equipa saudita do Mudhar, que é um dos anfitriões, e os egípcios do Al Ahly. Os objetivos da equipa são ambiciosos e, apesar das dificuldades esperadas, o andebol benfiquista quer continuar a fazer história.

"Queremos passar esta primeira fase e alcançar as meias-finais", estabeleceu o treinador Chema Rodriguez, acrescentando que "ficar entre as quatro melhores equipas do mundo seria algo incrível".

O treinador admite que o Benfica está "num grupo complicado, com a equipa local e uma equipa egípcia com vários jogadores (muito bons) da seleção do Egito".

"Vai ser complicado chegar às meias-finais, mas, se o fizermos, vai ser histórico", referiu o treinador do Benfica, já a preparar o encontro na Arábia Saudita.

Chema Rodriguez considera ainda que a participação no Super Globe constitui "uma oportunidade clara para defrontar as melhores equipas do mundo e evoluir".

"Uma competição de alto nível como esta vai fazer-nos crescer e tirar o melhor de nós enquanto equipa. Vamos com vontade de disputar esta competição e fazer o melhor possível", assumiu Chema Rodríguez.

O Benfica entra em prova na quarta-feira, em Dammam, pelas 17:00 (em Lisboa), e vai ter pela frente os sauditas do Mudhar. Na quinta-feira, pelas 14:45, os "encarnados" defrontam os egípcios do Al Ahly.