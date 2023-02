Benfica perde, mas está nos oitavos de final da Liga Europeia

Sporting, já apurado, venceu na Hungria.

O Benfica garantiu esta terça-feira o apuramento na Liga Europeia de andebol, da qual é o detentor do título, mesmo perdendo em casa com o Kadetten Schaffhausen (28-27), enquanto o Sporting, já apurado, venceu na Hungria o Balatonfüredi (31-25).

Em Lisboa, os encarnados nunca deram a partida por perdida e estiveram sempre perto dos suíços, que ainda assim se mostraram superiores.

A prova do equilíbrio entre as duas formações foi o 13-13 que se registava ao intervalo na Luz, com centenas de adeptos a apoiar os atuais campeões da Liga Europeia, que viriam a chegar ao 21-20, na segunda parte, para assumir o controlo do jogo e do apuramento.

Mesmo com 25-23, a oito minutos do fim, as águias não estiveram seguras como em outros jogos e consentiram a recuperação suíça, apesar das boas exibições de Grigoras e Rahmel, com oito golos cada.

O Benfica está nos oitavos de final da Liga Europeia graças ao triunfo do alemão Goppingen na visita ao Tatran Presov (26-28).

Em solo húngaro, o líder do campeonato nacional, o Sporting, controlou do início ao fim uma partida que serve para manter vivo o sonho de ficar em primeiro, uma vez que todas as equipas apuradas da poule C já estão definidas.

A exibição completa dos leões era já patente na primeira parte, com Kiko Costa em destaque, tendo acabado a partida com nove golos apontados, de muito longe o goleador mais certeiro em campo.

Ao intervalo, venciam já por 16-13 e, até final, foram controlando para se manterem em segundo no grupo, agora com os mesmos 14 pontos do líder, o Nexe, que só joga mais tarde.

Os verdes e brancos fecham a poule precisamente diante dos croatas, no Pavilhão João Rocha, no dia 28.