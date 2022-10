Bélone Moreira: "Mundial de Clubes? É uma experiência completamente nova"

O central Bélone Moreira e o ponta alemão Ole Rahmel apontam baterias à qualificação do Benfica para as meias-finais do Mundial de clubes de andebol, que conta pela primeira vez com a participação de uma equipa portuguesa.

Em declarações à agência Lusa, os dois jogadores atribuem favoritismo ao clube lisboeta no Grupo B da primeira fase, no qual vai defrontar o Al Ahly, do Egito, e o Mudhar, da Arábia Saudita, país anfitrião do torneio, em Dammam, entre terça-feira e o próximo domingo.

"É uma experiência completamente nova. É o Mundial de clubes, onde estão os melhores clubes e onde toda a gente quer jogar. (...) Acreditamos bastante em nós e sabemos que podemos fazer coisas muito boas. Queremos aproveitar muito a competição, mas sempre com grande responsabilidade", assinalou Bélone Moreira.

O central, de 32 anos, reconheceu o "favoritismo teórico" do Benfica, apesar de "conhecer pouco" dos adversários, esperando encontrar "equipas muito aguerridas e lutadoras", o que obrigará o Benfica a "lutar muito para passar a fase de grupos".

Os encarnados ganharam o direito a disputar a competição graças à conquista da Liga Europeia na época passada, ao vencerem na final realizada em Lisboa os alemães do Magdeburgo (40-39, após prolongamento), precisamente, o detentores do troféu no Mundial de clubes.

"Ainda há 15 dias lembro-me de rever o jogo e senti arrepios, como se estivesse presente dentro do campo. São memórias incríveis, que vão ficar para sempre e guardo-as com muito carinho, no entanto, sei que fazem parte do passado", recordou Bélone Moreira.

O internacional português lembrou que, "no início da época passada, conquistar a Liga Europeia era algo de impossível" e Ole Rahmel destacou o "grande sucesso para o andebol português" que representou a conquista do título continental e a consequente presença no Mundial de clubes.

"Se fizermos o nosso trabalho e jogarmos como devemos, podemos ganhar ainda mais respeito para o andebol português. (...) Mostrámos no ano passado que temos um grupo muito especial e, provavelmente, somos os favoritos a vencer o grupo", defendeu o jogador alemão à Lusa.

Para Ole Rahmel, as três equipas que estão a disputar a Liga dos Campeões de 2022/23 (FC Barcelona, Kielce e Magdeburgo) são os principais candidatos a vencer o Mundial, mas o Benfica, que volta a participar na Liga Europeia - a segunda prova europeia mais importante - tem "uma boa possibilidade de atingir as meias-finais".

"É importante estarmos a atravessar um bom momento, estarmos a efetuar bons jogos e termos boa autoconfiança e isso será importante para podermos atingir as meias-finais ou até a final", notou o ponta alemão, em referência ao bom início de época dos benfiquistas, com sete vitórias em igual número de jogos.

Ole Rahmel, também de 32 anos, adverte, no entanto, que a conquista do título nacional "é a prioridade" do Benfica, que não se sagra campeão nacional há 14 anos, desde a temporada 2007/08, e Bélone Moreira até acha que um bom desempenho no Mundial pode ser "uma boa etapa que pode ajudar a alcançar esse objetivo".

"Fazendo um bom Super Globe [Mundial de clubes], chegando longe, vai-nos dar energia, autoestima, confiança uns nos outros para alcançar esse objetivo", sustentou o central, reconhecendo que o facto de o Benfica não conquistar o título português há mais de uma década é "atípico para uma equipa que ganhou uma Liga Europeia".

O Benfica estreia-se na prova na quarta-feira, frente ao Mudhar, fechando a participação no Grupo B no dia seguinte, ante o Al Ahly. As meias-finais, entre os vencedores dos quatro agrupamentos, disputam-se no sábado e a final e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares no domingo, 23 de outubro.