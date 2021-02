Barcelona quer contratar Victor Iturriza ao FC Porto

Victor Iturriza, internacional português e jogador do FC Porto

Catalães pretendem um pivô para render o francês Sorhaindo, mas terão de pagar a cláusula de rescisão, pois Iturriza tem contrato até 2024

O Barcelona quer contratar o pivô luso-cubano Victor Iturriza ao FC Porto, para na próxima época substituir o francês Cedric Sorhaindo, que tem 36 anos e pediu para sair, segundo noticiaram os espanhóis do "As" e do "Valonmano".

Tendo já o jovem português Luís Frade e outro internacional francês, Ludovic Fabregas, para o lugar, o Barça necessita de uma terceira opção, que se pensava ser o espanhol Abel Serdio. No entanto, o empréstimo deste ao Wisla Plock foi transformado em transferência definitiva, o que implica uma contratação.

Victor Iturriza, que esta época já leva 126 golos entre todas as competições, impressionou pelas exibições no Mundial do Egito, obrigando o Barça a adiantar-se a pretendentes alemães e franceses.

Tendo renovado há um ano pelo FC Porto, e passando o seu contrato a vigorar até 2024, Iturriza, que mede 1,94 metros e pesa 120 quilos, só sairá mediante o pagamento de uma cláusula de rescisão, dentro daquilo que tem sido prática dos dragões.

O Barça já chegou a ter outro pivô portista, Alexis Borges, por empréstimo, assim como o lateral esquerdo Gilberto Duarte, mas este depois de ter saído do FC Porto para os polacos do Wisla Plock.