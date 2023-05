Atlético Guardés, de Ana Seabra, perde final da Taça Europa de andebol

Antalya Konyaalti, da Turquia, venceu categoricamente a segunda mão da final (33-20).

O espanhol Atlético Guardés, treinado pela portuguesa Ana Seabra, perdeu este domingo a oportunidade de conquistar a Taça Europa de andebol feminino, ao perder com o Antalya Konyaalti, da Turquia, que venceu categoricamente a segunda mão da final (33-20).

Com uma vantagem de seis golos obtidos na primeira mão da final, o Atlético Guardés não entrou bem no jogo e ficou cedo em desvantagem, tendo as turcas anulado a desvantagem que traziam da Galiza a meio da primeira parte, quando fizeram o 11-5.

Apesar da tentativa de reação, as espanholas esbarraram na defesa intransponível do Antalya, que chegou ao intervalo com uma vantagem de nove golos (16-7).

No segundo tempo, a boa exibição defensiva da turma turca manteve-se, aliada à eficácia do ataque, e o resultado final refletiu isso mesmo, com a diferença de 13 golos no marcador a ser mais do que suficiente para a formação caseira levantar a Taça Europa.