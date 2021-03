As primeiras palavras de Magnus Andersson após o falecimento de Quintana

Treinador dos dragões admite "choque enorme" mas garante que a equipa irá tentar vencer "pelo FC Porto e pelo Quintana".

O FC Porto encerrará amanhã, quinta-feira, a fase de grupos da Liga dos Campeões com a receção ao Elverum, a partir das 19h45.

A viver um período difícil, depois do falecimento do guarda-redes Alfredo Quintana, os dragões não pensam noutro resultado que não a vitória, garante o treinador Magnus Andersson, apesar do "choque enorme".

"Queremos ganhar o jogo, obviamente. É para isso que vamos jogar e é isso que importa", afirmou sobre a partida, falando depois do acontecimento que marcou tanto o clube azul e branco como o desporto nacional.

"Toda a gente sabe que tem sido uma semana terrível para nós. Foi um choque enorme, estamos muito tristes com o que aconteceu. O jogo em si também será dificílimo, não só por jogarmos contra o Elverum, mas porque todas as jornadas da Liga dos Campeões são muito duras. Vamos dar o nosso melhor e espero que possamos começar a focar-nos no andebol. Veremos como a equipa reage, mas acredito que os jogadores vão dar o máximo pelo FC Porto e pelo Alfredo", concluiu.